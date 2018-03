Deel dit artikel:











Tientallen schadeclaims na stroomstoring Arnhem Foto: Pixabay

ARNHEM - Netbeheerder Liander heeft enkele tientallen schadeclaims binnengekregen na de stroomstoring van maandag 19 februari in Arnhem en omgeving. Of deze schade vergoed wordt, is nog niet duidelijk.

'Ik raad mensen aan dit eerst voor te leggen aan hun eigen verzekering', zegt Peter Hofland, woordvoerder van Liander. 'Op de website van Liander staat ook een schadeformulier maar er zal slechts in beperkte gevallen worden uitgekeerd.' Er zouden tijdens de grote stroomstoring onder meer alarmsystemen van particulieren kapot zijn gegaan. Daarover zegt Hofland: 'Apparatuur wordt steeds gevoeliger maar die moet natuurlijk wel gewoon bestand zijn tegen het aan- en uitschakelen van stroom.' Ook ziekenhuis had grote overlast De stroomstoring trof 52.000 aansluitingen in onder meer Arnhem, Velp, Rheden, Wolfheze, Oosterbeek, Rheden en Doesburg. De ellende begon op maandag 19 februari aan het eind van de ochtend. Ziekenhuis Rijnstate moest in de middag alle operaties uitstellen. Ook werden de poliklinieken gesloten. Zie ook: Weinig kans op vergoeding na stroomstoring Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl