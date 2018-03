'Mijn ouders hebben 35 jaar kromgelegen en nu is het noodgedwongen verkocht'

Koos van Selm werd volgens zijn zoon gedwongen een keuze te maken: stoppen of doorgaan met het recreatiepark, waar ook illegale permanente bewoning plaatsvond.

Koos en zijn vrouw hadden meer dan 35 jaar het Sprielderpark. Een recreatiepark dat, zoals zoveel parken op de Veluwe, begon als een campingveldje. Langzamerhand bouwden ze dat eigenhandig uit tot een chaletpark met enkele tientallen chalets. Ze woonden met hun twee zoons bij het park. De permanente bewoning op het park werd jarenlang gedoogd, totdat de handhavingsacties begonnen.

Prostitutie

Recreatieparken werden steeds meer een toevluchtsoord voor mensen die geen woning konden vinden. Permanente bewoning werd normaal, maar ook illegale praktijken als prostitutie kwamen op parken voor. Om daar een eind aan te maken startte de gemeente Putten, net als andere gemeenten op de Veluwe, met handhavingsacties.

Twee jaar geleden vertelden Koos, zijn vrouw en Paul van Selm aan Omroep Gelderland dat ze vanwege de acties besloten te stoppen met het park en te gaan praten met de gemeente.

Het ergste vind ik het gevoel dat je gepiepeld bent. Paul van Selm

'We kozen ervoor om te praten met de gemeente. En niet zoals andere partijen op onze achterste benen te gaan staan en naar advocaten te stappen,' zegt Paul van Selm, terugkijkend op die periode.

Dat leidde uiteindelijk tot gesprekken met ambtenaren en de wethouder. Uiteindelijk werd een plan bedacht waarbij het park gesaneerd werd en deels teruggegeven aan de natuur. In ruil daarvoor wilde de familie Van Selm twee woningen bouwen, zodat de ouders van Paul er konden blijven wonen.

Raad beslist anders

Paul en zijn broer voerden de onderhandelingen voor zijn vader, die daar door zijn leeftijd en gezondheidsproblemen niet toe in staat was. 'De gemeente vertelde ons dat ze dit plan met de twee woningen niet als een probleem zagen om door de gemeenteraad te krijgen,' vertelt Paul aan de keukentafel.

Maar de gemeenteraad besliste anders. Een meerderheid wilde dat er eerst beleid werd gemaakt, voordat er toezeggingen aan parkeigenaren werden gedaan om huizen te bouwen in ruil voor het saneren van parken. Voor de familie Van Selm was het een grote teleurstelling. 'Het voelde voor ons als een klap in ons gezicht, daar sta je dan met lege handen.'

Ivo Gelsing van brancheorganisatie Recron zegt dat het Sprielderpark tussen wal en schip is gevallen. 'Putten heeft het in de handhaving heel strak aangepakt. Door de dwangsommen waarmee de gemeente dreigde richting eigenaren melden de mensen zich met: wat moeten we nu.'

Volgens Gelsing was er nog niet goed nagedacht over de vervolgstappen en had de gemeente niet echt het gereedschap om het op te lossen. 'Dat moet wel goed geregeld worden.'

In een reactie laat de gemeente Putten weten dat er gesprekken zijn geweest met de familie van Selm. Er is een advies gegeven voor de aanvraag van woningbouw, maar er waren geen onderhandelingen. Volgens de gemeente is dat normaal in zo'n procedure.



De gemeente Putten ziet het Sprielderpark wel als een voorbeeld van de aanpak van het project om de vakantieparken op de Veluwe te verbeteren. Door het handhaven hebben de eigenaren uiteindelijk keuzes gemaakt, die wellicht ook al heel lang waren uitgesteld. Nu is er een nieuwe eigenaar die verder kan gaan met het park dat volgens de gemeente op een kansrijke locatie ligt.

Het Sprielderpark is inmiddels verkocht. Voor de oude eigenaar Koos van Selm is de affaire te pijnlijk om te reageren. Het is een bittere pil geworden voor mijn ouders, geeft zoon Paul aan.

'Je kunt de verkoop ook zien als een oplossing, maar daar hebben we nogal wat water bij de wijn moeten doen,' vertelt hij. 'Mijn ouders hebben vijfendertig jaar krom gelegen om daar iets moois van te maken en dat hadden ze wel anders willen beëindigen dan door gedwongen verkoop. Het ergste vind ik het gevoel dat je gepiepeld bent.'