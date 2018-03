Driver staakt training, Van den Hurk nog altijd niet terug bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vrijdag weer in de vertrouwde samenstelling het duel tegen FC Dordrecht. Toch zijn er ook tegenvallers bij andere spelers.

Andrew Driver, die kort na de winterstop uitviel tegen Jong PSV, zit al weken in de lappenmand met een knieblessure. Hij trainde al weer volop mee met de groep, maar het herstel verloopt niet helemaal voorspoedig. De Engelsman staakte de training donderdag vroegtijdig.

'Hij gaf het zelf aan en is uitgestapt', weet trainer Henk de Jong. 'Hartstikke zonde, want Driver is gewoon een belangrijke speler voor ons. Het is een vervelende knieblessure en we moeten wel goed op hem passen. Je hebt er niks aan als het helemaal kapot gaat.'

Niet goed bewegen

Ook Anthony van den Hurk traint nog altijd niet mee. De spits staat ook al maanden langs de kant. 'We hebben deze week weer een mri scan gemaakt', vertelt De Jong. 'En we gaan ook verder kijken. Het is belangrijk dat hij er nu eens vanaf komt. De blessure lijkt allemaal niet heel groot te zijn, maar hij kan niet heel goed bewegen.'

Goede prestaties

De Jong kan wel beschikken over zijn vaste kern die de laatste weken goed presteert. Alleen tegen FC Emmen liep De Graafschap averij op. Vrijdag stuit De Graafschap op FC Dordrecht. Maandag wacht het uitduel met Fortuna Sittard. Dan zal ook duidelijk worden wie de periodetitel pakt. De Superboeren zijn nog in de race. Op dit moment staat de club uit Doetinchem in de reguliere stand zesde. FC Dordrecht is de nummer 11.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens en Tissoudali.