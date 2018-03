Politie doorzocht fruithandel Hedel na vondst geld en wapen

HEDEL - In de auto van de mannen die woensdagavond werden aangehouden op de A59 bij Den Bosch lag een grote hoeveelheid geld en een vuurwapen.

De auto was eerder door een medewerker gezien op het terrein van een groothandel in groente en fruit in Hedel. Na de aanhoudingen ging de politie op het terrein van de groothandel op zoek naar drugs.

Die werden ondanks de inzet van een speurhond niet gevonden. Bij de zoekactie waren agenten met kogelwerende vesten betrokken. De vier mannen die zijn aangehouden, komen uit verschillende landen.

