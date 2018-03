Files rond Arnhem lossen op na zware avondspits

ARNHEM - Het verkeer op de snelwegen rond Arnhem stond donderdagmiddag vast na een ongeluk met vier voertuigen. Dat gebeurde op de A12 bij Grijsoord richting Arnhem. Door het ongeval waren er twee rijstroken dicht. Dat zorgde voor files op de A12, maar ook op de A50.

Volgens de ANWB was de vertraging op de A12 rond tijdens de spits rond de honderd minuten, ook op de A50 stond 12 kilometer file. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven, dat gebeurde rond 17.30 uur.

Foto: Google Maps

Ook het verkeer richting Utrecht - op de A12 - had last van file's. Daar was de vertraging zo'n 40 minuten.