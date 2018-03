Zonder hout en vrijwilligers geen paasvuur

GELSELAAR - Het opbouwen van de traditionele paasvuren start zaterdag op verschillende Gelderse plaatsen met de inzameling van hout. In onder meer Gelselaar, Velswijk, Harfsen, Borculo, Eibergen en Bekveld staan vrijwilligers klaar om snoeihout in te zamelen.

In Gelselaar doen de zogeheten Vuurmeesters meteen ook een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Han Rouhof: 'Ja dat blijft nodig. Het gaat nu nog wel, maar je hebt altijd mensen nodig. Om op te bouwen en om op te ruimen. Er zijn er de afgelopen jaren helaas ook wat afgevallen. Ikzelf doe nu 14 jaar mee en ook ik ga een keer stoppen'.

Het paasvuur is een traditie met name in de Achterhoek en Twente.

Het aansteken van de houtbergen gebeurt altijd op Eerste of Tweede Paasdag. Pasen valt dit jaar op 1 en 2 april.