Extra mast moet einde maken aan slecht mobiel bereik

NIEUWAAL - Jarenlang klaagden de inwoners van dorpen rondom Zaltbommel over slecht mobiel bereik. Maar als het goed is, behoort dit binnenkort tot het verleden. Vrijdag wordt in Nieuwaal een extra GSM-mast in bedrijf genomen.

Het is de eerste van twee extra GSM-masten die KPN in de gemeente Zaltbommel plaatst. Er komt ook nog een mast in Nederhemert. Daarvoor is de vergunning inmiddels rond.

Een enquête van Omroep Gelderland in het najaar van 2016 leverde veel klachten over de slechte mobiele bereikbaarheid in de Bommelerwaard op. Dat speelde al veel langer. Het CDA in Zaltbommel, dat zich sterk heeft gemaakt voor een beter mobiel bereik, hield drie jaar eerder een enquête. Daaruit bleek volgens fractievoorzitter Jaco Melse dat het slechte GSM-bereik tot gevaarlijke situaties leidde.

Moeten er eerst slachtoffers vallen?

Zo kwam een ziekenwagen een dorpsbewoner met hartklachten ophalen. De ambulancebroeders willen met het ziekenhuis bellen voor overleg, maar hebben geen mobiel bereik. Eén van de buren verzucht: 'Moeten er eerst slachtoffers vallen?'.

KPN liet in 2016 weten twee extra GSM-masten te willen plaatsen. 'Die mast had er in 2012 al kunnen staan als een negatief advies van de welstandscommissie geen roet in het eten had gegooid', zegt Jaco Melse. Hij is blij dat er nu eindelijk een extra GSM-mast in bedrijf wordt genomen.

De CDA-fractie vraagt de inwoners van de dorpen rond Zaltbommel wel om te melden of de nieuwe mast in Nieuwaal voor verbetering van het mobiele bereik heeft gezorgd.

