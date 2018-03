Fans De Graafschap mogen vanaf vrijdag weer bier drinken op De Vijverberg

DOETINCHEM - Supporters van De Graafschap hebben er meer dan tien jaar op moeten wachten, maar vanaf vrijdag is het weer toegestaan. Een biertje drinken tijdens het voetbal in Doetinchem.

Na uitvoerig en langdurig overleg met de gemeente Doetinchem is besloten dat toeschouwers tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht, komende vrijdagavond, weer een biertje mogen nuttigen op De Vijverberg. Voorlopig is bepaald dat het om een proefperiode gaat die aan het eind van dit seizoen wordt geëvalueerd. Dat bevestigt directeur Hans Martijn Ostendorp.

Voorzitter Mos, rechts op de foto, is al jaren een groot voorvechter van het drinken van een biertje op de tribunes.

Het was al jaren een wens van De Graafschap om het bier drinken op de tribunes weer mogelijk te krijgen. Het was jarenlang verboden, tot ergernis van veel fans. 'Toen ik hier aangesteld werd, was het de eerste vraag van een supporter wanneer dat weer mocht. Ik ben blij dat het gelukt is', aldus Ostendorp die met zijn bestuurlijke ervaring een bepalende rol heeft gespeeld in de terugkeer van het bier op tribunes.

Besloten is dat supporters voor het begin van de wedstrijd twee biertjes mogen meenemen op de tribune. Voor het begin van de tweede helft is dat aantal opnieuw toegestaan. 'Het is per persoon, maar we willen voorkomen dat er grote schalen worden meegenomen. Ik vertrouw er helemaal op dat het goed gaat', zegt de algemeen directeur.