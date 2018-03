Deel dit artikel:











Bewoners chaletpark krijgen gelijk: de slagboom moet open Foto: Omroep Gelderland

OOSTERHOUT - De eigenaar van chaletpark Tergouw in Oosterhout bij Nijmegen moet alle bewoners weer met hun auto toelaten op het park. Dat is de uitkomst van een kort geding dat was aangespannen door de bewoners.

Tientallen bewoners hebben al jaren een conflict met de parkeigenaar. Ze vinden dat ze veel te veel moeten betalen voor het gebruik van gas, water en licht.Volgens eigenaar Jim Greveling hebben ze een betalingsachterstand van in totaal 240.000 euro. De eigenaar besloot ten langen leste de toegangspasjes te blokkeren, waardoor voor de bewoners de slagboom naar beneden bleef. Dat betekende dat ze niet met de auto het park op konden en soms honderden meters moesten lopen om bij hun huis te komen. Woensdag was er een protest tegen de directie, waarbij de eigenaresse een kopstoot kreeg van een bewoner. De rechtbank in Arnhem noemt het dichthouden van de slagboom onaanvaardbaar. Bovendien loopt er nog een rechtszaak over de betalingen. De rechter vindt dat de parkeigenaar op de uitspraak moet wachten voor hij maatregelen neemt als het dichthouden van de slagboom. Het chaletpark moet in ieder geval de kosten van het kort geding betalen. Het gaat om zo'n 1200 euro. Zie ook: Bewoners en directie chaletpark 'vechtend' voor de rechter

