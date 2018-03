Lars Nieuwpoort: promotie De Graafschap leeft ontzettend binnen de groep

DOETINCHEM - De Graafschap doet niet mee om de titel, maar zou wel kunnen promoveren via de play-offs. Die zijn nog niet gehaald, maar de eredivisie is een nadrukkelijk onderwerp van gesprek. 'Dat leeft ontzettend in de groep.'

Kletsnat van de regen doet centrumverdediger Lars Nieuwpoort na de training zijn ambitieuze verhaal. Meedoen om de periodetitel is mooi en belangrijk en de eerste vijf via de reguliere stand is de doelstelling die werd uitgesproken. Maar de lat ligt inmiddels hoger binnen de selectie van De Graafschap.

Het hoogste voetbalniveau is intern steeds vaker onderwerp van gesprek. 'Over promotie wordt zeker gesproken', zegt Nieuwpoort. 'Als team hebben we het daar best vaak over. Ik denk ook dat we het kunnen halen, dus waarom zou je er niet over praten?'

Stabiel

De 23-jarige Nieuwpoort, bezig aan een sterk seizoen, denkt dat De Graafschap een serieuze rol gaat spelen in de play-offs als die binnenkort een feit zijn. 'Wij hebben kwaliteiten in het team. Kijk naar de wedstrijd tegen Jong Ajax en ook vorige week tegen Go Ahead. We kunnen ver komen als we het stabiel houden.'

Eredivisieclubs

Zelfs mogelijke tegenstanders als Willem II, Sparta en Roda JC uit de eredivisie zijn te pakken voor De Graafschap, denkt Nieuwpoort. 'Ik denk dat wij dat soort ploegen het heel moeilijk kunnen maken. Zeker als ze bij ons thuis komen, doen we zeker niet voor ze onder', verwacht de Noord-Hollander die vorig jaar overkwam van Almere City.

'Kansje'

Trainer Henk de Jong kan de ambitieuze woorden van Nieuwpoort wel waarderen. 'Heeft hij dat gezegd?', lacht de flamboyante Fries schuilend onder de dug-out bij het amateurcomplex van SVDW. 'Als trainer moet ik rustig blijven, we hebben ook wedstrijden gehad waarin het minder ging. Maar we zijn nu wel naar iets aan het groeien. Als we dat doorzetten naar het einde van dit seizoen is er misschien wel een kansje.'

Eerste vijf

De Graafschap hoopt vrijdag op een misstap van FC Emmen en moet dan zelf thuis winnen van FC Dordrecht. Dan zou de derde periode en dus een ticket voor de nacompetitie mogelijk kunnen worden . Maar de doelstelling die is uitgesproken is een plek bij de eerste vijf waardoor in de eerste ronde van de play-offs niet gespeeld hoeft te worden. De spelers kijken dus al verder.

Afremmen en bijsturen

De Jong waakt voor te veel druk. 'We hebben gezegd top vijf. Je kan jezelf wel druk op leggen en eigenlijk vind ik dat ook wel mooi. Nou, laat het dan ook maar zien vrijdag en maandag. Ik rem het wel wat af en stuurt het wel wat bij. Laat het maar groeien. We winnen ook een prijs met de beste supporters van de Jupiler League. Dat is belangrijk. Ik heb het eerder meegemaakt en we kunnen hand in hand zomaar naar iets moois groeien. Dat voel ik ook wel.'