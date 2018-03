Wat vinden de Edese lijsttrekkers? Omroep Ede vroeg het hen

EDE - Ruben van Druiten van Burgerbelangen en Harry van Huijstee van de PvdA schoven bij EDE FM aan om te praten over de komende verkiezingen.

'Ook bankzittende en rokende ouders moeten gestimuleerd worden', zei Van Huijstee (57) tijdens die uitzending. De PvdA'er wil graag mensen motiveren om te bewegen, met de nadruk op breedtesport.

Dat en meer is te horen in de Platenlijsttrekker.

Luister hier het gesprek met Van Huijstee terug:

'Het lijkt wel of we in Ede altijd achteraf steeds constateren dat het allemaal weg is, helaas. Er worden wel dingen bewaard, maar er worden nog steeds in allerijl dingen afgebroken waar we gewoon spijt van krijgen. Dat zei Van Druiten in een gesprek over kunst en cultuur.

Luister hier het gesprek met Van Druiten terug: