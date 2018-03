Fiet fieuw! Walrus Nikolai houdt Harderwijk wakker met zijn gefluit

HARDERWIJK - Het is paringstijd voor walrussen en dat merken de inwoners van Harderwijk maar al te goed. Walrus Nikolai leeft in het Dolfinarium en fluit al dagenlang aan één stuk door. Hij probeert daarmee zijn vrouwelijke soortgenoten te verleiden.

Zet het geflirt van Nikolai ook zoden aan de dijk? Daar lijkt het wel op, want hij heeft al twee vrouwtjes weten in te palmen. Dat lukt niet altijd, omdat de paringstijd van het mannetje moet overlappen met de periode dat de vrouwtjes bronstig zijn.

Of het sjansen ook daadwerkelijk een klein walrusje oplevert is nog lang niet zeker. Dat weten we pas begin 2019. In 2004 werd er in het Dolfinarium voor het laatst een baby-walrus geboren.

Bijna voorbij

De paringstijd van walrussen begint in november en eindigt in maart, dus het gefluit van Nikolai loopt bijna op z'n einde.

Het gefluit van Nikolai is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Gelukkig krijgt verzorger Séverine Renierkens bijna alleen maar positieve reacties. 'Omwonenden vinden het eigenlijk alleen maar prachtig'.