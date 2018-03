Deel dit artikel:











USB-stick voor jonge stemmers in Winterswijk

WINTERSWIJK - Het is een vraag, die eigenlijk in alle gemeenten in Gelderland speelt: hoe krijg ik jongeren naar de stembus? De gemeente Winterswijk heeft daar wat op gevonden.

Alle jongeren, die op 21 maart voor het eerst mogen gaan stemmen, krijgen een USB-stick. Op de stick staan oproepen van de burgemeester en alle lijsttrekkers om toch vooral naar de stembus te gaan. In Winterswijk doen 7 partijen mee aan de verkiezingen. Dat zijn de VVD, het CDA, de PvdA, D66, Groen Links, Winterswijks Belang en Kansrijk Winterswijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl