Man vast voor overval op oudere vrouw

ARNHEM - De politie heeft een man van 26 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een woningoverval in Arnhem, in mei 2016. Bij deze overval aan de Bakenbergseweg raakte de 78-jarige bewoonster gewond. Dankzij een DNA-match kwam de politie de man op het spoor.

De overval in Arnhem was op vrijdag 6 mei 2016. De bewoonster was in haar tuin bezig toen een onbekende man de tuin inliep, haar vastpakte en meesleurde naar binnen. Vervolgens kwam er een tweede dader bij.

Met behoorlijk wat geweld werd de vrouw mee naar boven getrokken en vastgebonden. Ondertussen werd ze bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. De daders zagen kans er met haar sieraden vandoor te gaan en lieten het slachtoffer achter. De vrouw kon alarm slaan en werd door de politie bevrijd.

De vrouw deed vorig jaar haar verhaal bij Opsporing Verzocht:

DNA-match

Ook bij Bureau GLD was aandacht voor de zaak. De 26-jarige man liep tegen de lamp toen hij DNA moest afstaan in een andere zaak.

Hij is vorige maand aangehouden in Purmerend en zit nog vast. Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog.

