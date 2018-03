Staking dreigt in deel Gelderse bussen en treinen

ARNHEM - Vakbond FNV stelt een ultimatum aan Arriva en Keolis. Als de vervoerders daar voor 16 maart niet mee akkoord gaan, dan volgen stakingen in het bus- en regionale treinvervoer. Dat geldt dan ook voor een deel van Gelderland.

De werkgevers bieden 2 procent loonsverhoging per 1 januari 2018 en nog 0,5 procent per 1 oktober. De bond eist 3,5 procent loonsverhoging. Daarnaast zijn werkgevers niet bereid goede afspraken te maken over werkdruk en gelijke behandeling van niet-rijdend personeel, aldus de FNV.

'Het eindbod van werkgevers is voor buschauffeurs, machinisten en stewards in de breedte veel te laag. Daarnaast verdient een machinist bij Arriva 10 procent minder dan bij de NS. Zij willen hetzelfde loon voor hetzelfde werk. We willen een model afspreken waarbij we binnen vijf jaar het verschil overbruggen. Langer moet het niet duren', stelt Pieter Beuzenberg, bestuurder FNV Streekvervoer.