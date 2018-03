Politieke partijen Zaltbommel moeten poster weghalen

ZALTBOMMEL - De politieke partijen in de gemeente Zaltbommel blijken enthousiaste posterplakkers. Te enthousiast, want volgens de gemeente worden de afgesproken aantallen toegelaten posters overschreden.

De partijen zijn op hun plakgedrag aangesproken. Ze krijgen tot morgen de kans de teveel geplakte posters weg te halen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen. In dat geval gaat de rekening van het verwijderen van de affiches naar de respectievelijke politieke partijen.

In Zaltbommel zijn afspraken gemaakt over hoeveel poster er in Zaltbommel en het buitengebied geplakt mogen worden.