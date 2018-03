We liepen wat achter, maar Gelderland krijgt nu ook een boek over het verleden

DOORWERTH - Kasteel Doorwerth is zaterdagochtend gratis toegankelijk voor de laatste Gelredag met de Ridders van Gelre. Nog één keer dit seizoen stelt Omroep Gelderland een historische locatie open voor het publiek. Aansluitend presenteert hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven met verschillende organisaties het project 'Het Verhaal van Gelderland'.

Het Verhaal van Gelderland is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen, stichting Erfgoed Gelderland en de Gelderland Bibliotheek. Hoogleraar Dolly Verhoeven. 'Het is vreemd dat Gelderland nog geen overzichtswerk van de eigen geschiedenis heeft. Alle provincies hebben de afgelopen jaren een dergelijk boekwerk laten maken op basis van de meest actuele wetenschappelijke studies. Alleen Gelderland ontbreekt in dat rijtje. Dat moeten we veranderen.'

Stripboek

Stichting Erfgoed Gelderland wil inwoners van Gelderland op allerlei manieren betrekken bij de totstandkoming van het historische overzichtswerk. Alle organisaties en personen die zich bezighouden met de Gelderse geschiedenis kunnen hun bijdrage leveren.

Ook geïnteresseerd publiek krijgt het Verhaal van Gelderland regelmatig te zien. De Ridders van Gelre van Omroep Gelderland werken bijvoorbeeld aan een stripboek over het Hertogdom Gelre. Dat moet in december verschijnen. De productie van het overzichtswerk over de Gelderse geschiedenis neemt een paar jaar in beslag.

Gelredag

De presentatie van het Verhaal van Gelderland volgt op de laatste Gelredag met de Ridders van Gelre. De komende weken gaan de Gelredagen door, in samenwerking met het project 75 Jaar Vrijheid, op Weg naar 2020.

De Gelredag duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het publiek dat de Gelredag op Kasteel Doorwerth bezoekt, kan ook de presentatie van het Verhaal van Gelderland bijwonen in de Ridderzaal.

