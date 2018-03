80 kilometer vingerhaken; kinderopvang wil wereldrecord

ARNHEM - BSO Villa Fantasia in Arnhem is bezig met het wereldrecord vingerhaken. Initiatiefneemster is Miriam Dubbeldam.

Miriam, die in een rolstoel zit, komt voor haar dagbesteding bij de buitenschoolse opvang. Ze vingerhaakt al heel lang en was op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Toen ze vorig jaar opzocht hoelang het wereldrecord was, stond dat op 48 kilometer. 'Nou dat kan ik wel aan', dacht Miriam. Maar toen ze de leiding van de bso ook enthousiast had gekregen om de kinderen erbij te betrekken, kwam ze erachter dat het wereldrecord verbroken was en op 71 kilometer staat.

Niet genoeg wol

Daarom probeert Miriam nu met 80 kilometer vingerhaken in het Guinness Book of Records te komen. 'Op 4 april zijn we een jaar bezig en we hebben inmiddels 28 kilometer gevingerhaakt.' Probleem is dat per kilometer een grote bol wol nodig is.

Wilt u wol doneren: Helpt u mee om het wereldrecord te behalen? Help de BSO aan genoeg wol!