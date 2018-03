Winkelen op zondag is in Harderwijk voorlopig niet toegestaan

HARDERWIJK - Harderwijk krijgt voorlopig geen koopzondag. De motie die daarvoor donderdagavond zou worden ingediend door raadslid Joop van der Veere blijft op de plank liggen, omdat twee raadsleden die voor de motie zouden stemmen onverwachts afwezig zijn. Daardoor ontbreekt een meerderheid in de raad.

De motie van Joop van der Veere riep het college van burgemeesters en wethouders op te komen met een plan voor invoering van de koopzondag. Uiterlijk half april moest het worden voorgelegd aan de raad, zodat de koopzondag nog voor de start van het toeristenseizoen zou worden ingevoerd.

Geen meerderheid meer

Er werd met 15 stemmen voor en 14 tegen gerekend op een nipte raadsmeerderheid. VVD, PvdA, D66, Harderwijk Anders en Fractie Karayavuz zouden voor stemmen. Maar door de afwezigheid van Zehra Kariaslan (PvdA) en Ibrahim Karayavuz (Fractie Karayavuz), is de stemming gekanteld in het voordeel van de tegenstanders van de koopzondag. Die pleiten voor behoud van de zondagsrust.

Raadslid Van der Veere heeft daarom besloten de motie donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen niet in te dienen. 'Als de motie wordt weggestemd kan ik die de volgende raadsvergadering niet meer opnieuw indienen.'

Tekst gaat verder onder foto.

Van der Veere werd vorige maand nog uit de fractie van Gemeentebelang gezet omdat hij vorig jaar in tegenstelling tot de rest van de fractie voor stemde voor een proef van 2 koopzondagen tijdens de decembermaand. Van der Veere gaat nu alleen verder en hoopt na de verkiezingen herkozen te worden, zodat hij de motie als nog kan indienen.

Uitstel of afstel...?

En zo is er weer uitstel voor de komst van een koopzondag in Harderwijk. Vier jaar geleden stemde de gemeenteraad voor de verkiezingen in met een soortgelijke motie, maar toen er een paar maanden later een plan werd voorgelegd aan de raad haalde dat het niet. Na de verkiezingen waren de verhoudingen namelijk gekanteld in het voordeel van de tegenstanders.

Of de koopzondag er in Harderwijk toch nog deze zomer gaat komen is nog niet duidelijk. Dat zal duidelijk worden na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.