Babyskelet in uniek Romeins grafveld ontdekt

BEMMEL - Een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus is gevonden tijdens archeologisch opgravingen bij Bemmel. Rijkswaterstaat laat als voorbereiding op de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 dit onderzoek uitvoeren.

Volgens de deskundigen gaat het om een unieke vondst. Bijzonder is bijvoorbeeld de vondst van het skeletje van een baby. In totaal hebben de archeologen in Bemmel 48 graven ontdekt. In zes van deze graven zijn tufstenen askisten gevonden, waarvan er vier volledig behouden zijn gebleven.

Het is voor het eerst in ons land dat er zo veel askisten op één plek zijn aangetroffen. Daarnaast zijn de grafgiften bijgezet in speciaal getimmerde grafkamers en niet in simpele kuilen, zoals in de meeste gevallen gebruikelijk was.

De opgravingen zijn eind vorige maand afgerond. De werkzaamheden hebben in alle stilte plaatsgevonden om geen schatgravers aan te trekken. Vanaf de eerste ontdekking was namelijk al duidelijk hoe bijzonder de opgraving was.

Het grafveld lag maar 50 centimeter diep onder een akker in Bemmel. Op deze plek rijden naar verwachting over een paar jaar auto’s tussen Rotterdam en Duitsland.