NEC-trainer Lijnders blijft zich ook voetballer voelen

NIJMEGEN - Pepijn Lijnders heeft een naam als een theoretische trainer, maar hij blijft zich ook altijd nog voetballer voelen.

De trainer liet op de training bij het voetvolley zelfs enkele omhalen zien.

"We spelen vaker in de week met de stafleden. Het is competitie tussen ons. Trainen vraagt veel voorbereiding en concentratie van stafleden. Maar het gaat ook daar uiteindelijk om winnen. Het gaat erop. We houden elke week de standen bij. Het is heerlijk spelen, omdat je niet veel hoeft te lopen", lacht de trainer.

"Ik speelde zelf centraal op het middenveld. Ik speelde meer met het hart dan de benen. Ik probeerde een leider te zijn, een aanvoerder."

Lijnders beseft dat NEC een goede slag kan slaan met drie wedstrijden in een week. "Nu eerst Volendam, een ploeg die heel goed presteert en iets wil halen hier. Door goed te spelen en door de bal te hebben en goed te bewegen ten opzichte van elkaar proberen wij dat te voorkomen. We hebben op de training weer een stap gemaakt. Het is hoogste intensiteit, we houden het ook langer vol. Ook in de laatste vijftien minuten van elke training kunnen de jongens de concentratie opbrengen om datgene te doen wat we graag willen. We hadden heel heel prettige week, maar het gaat natuurlijk om die vrijdagavond."