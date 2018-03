Sauna's geschrokken van gehackte camerabeelden: 'Dat wil je niet'

VOORST GEM VOORST - Saunabedrijven in Gelderland schrikken van de tumult na het op internet opduiken van camerabeelden van naakte bezoekers. Dit overkwam een sauna in Nederasselt.

Sauna & beauty Oase is ernstig in verlegenheid gebracht door gehackte camerabeelden uit 2015. Die verschenen op een pornosite met daarop onder meer naakte handbalsters.

'Uitgelekte camerabeelden, dat wil je niet', zegt een woordvoerster van International Wellness Resorts, eigenaar van de Veluwse Bron in Emst en de Zwaluwhoeve in Hierden. 'We hadden in het verleden camera's, maar toen die niet meer mochten, hebben we ze weggehaald. En daar zijn we het ook mee eens.'

Zie ook: brief Autoriteit Persoonsgegevens aan saunabedrijven (pdf)

Volgens haar hangen er tegenwoordig slechts camera's op plekken waar mensen zijn aangekleed, zoals de receptie. 'Dat doen we omwille van de veiligheid.' Ze zegt geen opmerkingen van bezoekers te hebben gehad over het gebruik van camerabeelden. 'Misschien dat het nieuws nog te vers is. Dat kan ook.'

Klacht op Facebook

Een bezoekster van de gedupeerde sauna in Nederasselt klaagt op Facebook. 'Ik vind het jammer dat we dit eerst via het nieuws moeten lezen en deze sauna pas uren later met een Facebookbericht komt en vandaag pas een mail verzendt aan hun klantenbestand', reageert ze. 'Ik had het gewaardeerd als zij mij als klant eerst op de hoogte hadden gesteld aangezien er ook bezoekers zijn gefilmd en deze filmpjes ook naar buiten zijn gekomen. Ik vraag me af in hoeverre dit bekend was geworden als het niet om het handbalteam was gegaan.'

Een woordvoerder van Thermen Bussloo in Voorst noemt de kwestie 'vreselijk nieuws voor de gedupeerden en het saunabedrijf. Bij ons hangen alleen camera's bij de entree. Gasten hebben er recht op zich veilig te voelen.'

Ik vraag me af in hoeverre dit bekend was geworden als het niet om het handbalteam was gegaan Lezeres op Facebook

Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan in de hal bij de receptie. 'Gasten hoeven zich bij ons absoluut geen zorgen te maken. Zij worden in de kleedruimtes en in de saunaruimtes niet gefilmd.'

De eigenaar van de sauna in Nederasselt wil niet meer reageren. Oase is een van de 65 bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven (VNSWB). Deze branchevereniging vertegenwoordigt de helft van alle wellnessresorts en sauna's in het land, zegt woordvoerder Pieter Bunt. 'Het gaat om beelden uit 2015, toen mocht het nog, maar sinds januari 2016 is het hebben van camera's in kleed- en relaxruimtes niet meer toegestaan.'

'Amper camera's bij bedrijven'

Hij zegt dat hooguit een handvol van alle aangesloten bedrijven bij de VNSWB camera's had, totdat ze werden verboden. 'We werden gewaarschuwd door de Autoriteit Persoonsgegevens dat het niet mocht', legt Bunt uit.

Blijft het bij beelden uit Nederasselt of moeten saunabezoekers zich zorgen maken? Bunt stellig: 'Het is heel vervelend wat er nu is gebeurd, maar de kans dat camerabeelden uit sauna- en wellnessbedrijven nog opduiken is uitgesloten.'

Arno Valen is parkmanager van Landal Stroombroek in Braamt waar Palestra Beauty & Wellness is gevestigd. Hij schrok van het uitlekken van de beelden. 'Ik wist niet dat het voorkwam. Bij ons hangen bewakingscamera's bij de ingang van het park. Niet in werkruimtes, die zijn niet toegestaan. En dat geldt uiteraard ook voor de sauna.'

Het park in Braamt staat niet toe dat bezoekers mobiele telefoons, tablets en andere apparatuur waarmee gefotografeerd kan worden meenemen in de sauna. 'Onze medewerkers zien daarop toe.'

Zie ook: