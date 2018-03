Verkiezingsaffiche CDA-Apeldoorn genomineerd voor beste poster

APELDOORN - De verkiezingsposter van het CDA in Apeldoorn is genomineerd voor de beste verkiezingsposter van Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op site van de VNG kan worden gestemd.

De poster van het Apeldoornse CDA werd gekozen uit bijna honderd inzendingen. De campagneleider van de partij werd woensdagavond geïnformeerd over de uitverkiezing. Tot 19 maart kan er gestemd worden.

Op de poster staat een foto van lijsttrekker Nathan Stukker, die van heel dichtbij is gemaakt door fotograaf Rob Voss. 'Dichtbij' is ook het thema van de campagne van het CDA.

Brokken

“We hebben veel aandacht besteed aan het ontwerp, de combinatie van beeld en tekst,” zegt campagneleider Peter Buijserd. “Politici denken vaak alleen maar in brokken inhoud. Om ons idee in beeld te brengen hebben we de hulp van fotograaf Rob Voss ingeroepen. Rob is een zeer bevlogen fotograaf. Zijn inzet, kennis en kunde heeft geleid tot een zeer vruchtbare samenwerking, met onze poster als resultaat.”