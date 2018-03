Hoe rook een Romein? De bodem in Bemmel heeft dat geheim nu prijsgegeven

BEMMEL - De ene na de andere vondst haalden de archeologen naar boven. Tot ze ruim 7000 objecten uit de grond hadden gevist. Bij archeologisch onderzoek bij Bemmel is een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus gevonden.

Rijkswaterstaat heeft dat onderzoek laten uitvoeren voor wordt begonnen met de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12. De archeologen stonden te springen van opwinding toen ze zagen wat er allemaal uit de Betuwse klei kwam.

'Uiteindelijk is dit natuurlijk waar elke archeoloog het voor doet', vertelt een opgetogen Pepijn van de Geer. Hij coördineerde de opgravingen. 'Met z'n allen stonden we daar wel om te springen, ja.'

Parfum

Uniek volgens de deskundigen. Zo kwam er een heel rank flesje uit de grond met onderin nog een restje duizenden jaren oud parfum. Van de Geer: 'Dat is nu veiliggesteld en we gaan ook nog nader onderzoeken om eens te kijken wat dat dan precies is geweest. Het is te danken aan de Bemmelse klei die dit flesje zorgvuldig heeft afgesloten, waardoor er in ieder geval nog een klein beetje van dat parfum bewaard is gebleven.'

Maar ook haarnaalden werden er bijvoorbeeld gevonden, net als kledingspelden, versierde bronzen schenkkannen en drinkbekers. Allemaal grafgiften bij de in totaal 48 graven die door de archeologen in Bemmel zijn ontdekt.

Enorme askisten

In zes van die graven zijn tufstenen askisten gevonden, waarvan er vier volledig behouden zijn gebleven. Niet eerder werden er in ons land zoveel askisten op één plek gevonden. 'Waar een simpele Romein in een doekje in de grond werd bijgezet, eerst gecremeerd en vervolgens de resten in de grond, zijn deze mensen in echt gigantische askisten ter aarde besteld', legt Van de Geer uit.

Skelet baby

Ook bijzonder is dat de grafgiften zijn bijgezet in speciaal getimmerde grafkamers en niet in simpele kuilen, zoals meestal gebruikelijk was. In een greppel bij het grafveld werd een skeletje van een baby gevonden. Voor de Romeinen was een baby nog geen 'echt' mens. Vandaar dat het baby'tje de enige die daar niet is gecremeerd.

De opgravingen zijn eind vorige maand afgerond. De werkzaamheden hebben in het diepste geheim plaatsgevonden om geen schatgravers aan te trekken. Vanaf de eerste ontdekking was duidelijk hoe bijzonder de vondst was.

Beelden van Rijkswaterstaat van de opgravingen: