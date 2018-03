'Geef Harrie geen aandacht als hij aan het werk is'

WINTERSWIJK - We kennen allemaal de blinde geleidehond, maar een stuk minder bekend is de autismegeleidehond. De 10-jarige Sofie uit Winterswijk kan niet zonder haar maatje Harrie. Moeder Audrey merkt dagelijks dat mensen niet goed weten hoe ze moeten omgaan met zo'n hond en plaatste op advies van de politie een oproep op Facebook.

Audrey Kowallik hoopt dat er meer begrip komt voor honden als hun labradoodle Harrie. 'Daar waar mijn dochter is, is Harrie ook altijd, onderweg, in de supermarkt, maar ook in de klas.'

Daar waar een blindengeleidehond vooral helpt bij praktische situaties en zorgt voor veiligheid, neemt de autismegeleidehond vooral de angst van haar dochter weg. Harrie maakt al drie jaar deel uit van hun leven en is onmisbaar voor Sofie.

Gevaarlijke situaties

Onderweg naar school komen ze op de fiets vaak in gevaarlijke situaties terecht en hier wil Audrey graag iets aan doen. Andere hondenbezitters weten vaak niet dat Harrie aan het 'werk' is en zijn er niet op verdacht dat hun eigen hond Harrie kan afleiden.

'Baasjes zijn vaak niet kwaadwillend en de honden zelf kunnen er al helemaal niks aan doen. Ik wil mensen gewoon graag wakker maken en erover na laten denken', legt Audrey uit. 'Als Harrie echt aan het werk is, draagt hij zijn rode dekje met de tekst: Autisme Geleidehond. Op dat moment heeft hij een duidelijke taak en mag hij niet afgeleid en gestoord worden, laat staan geaaid!'

Foto: Audrey Kowallik

'Ik ga niemand zeggen wat ze moeten doen'

Audrey vervolgt: 'Ik ga niemand zeggen wat ze moeten doen, maar het zou ons erg helpen als mensen geen lange lijn meer gebruiken als ze langs de kant van de weg lopen. Zo schrokken we een paar weken geleden zo erg van een andere hond die op ons af kwam rennen dat we daardoor op de verkeerde helft van de weg terechtkwamen... Harrie belandde onder de fiets.'

Veel mensen hebben haar oproep gelezen en hebben begrip voor de situatie. Ook werd haar oproep op Facebook al zo'n 800 keer gedeeld.