Het is vrouwendag, dus vrouwen: gebruik je stem

NIJMEGEN - Op Internationale Vrouwendag roept GroenLinks Nijmegen vrouwen op om te gaan stemmen. De partij verzamelde een groep van verschillende vrouwelijke politici uit de Waalstad die met elkaar op de foto ging

Het doel is om een gezamenlijke oproep te doen aan alle Nijmeegse vrouwen om actief deel te nemen aan de politiek en hun stem te laten horen.

Kleur maakt niet uit

Jeanine Brummel-Ahlaloum is raadslid van GroenLinks. Zij zegt: 'We hebben dit initiatief genomen in het kader van internationale vrouwendag op 8 maart en ruim 100 jaar vrouwenkiesrecht. Het is heel belangrijk om gezamenlijk als vrouwen, ongeacht politieke kleur, de boodschap te geven dat het zo belangrijk is dat de stem van vrouwen goed doorklinkt in de lokale politiek en dat vrouwen voldoende vertegenwoordigd moeten zijn in de gemeenteraad.'

Evenredig

Maar die vertegenwoordiging laat te wensen over, zegt Brummel. 'Momenteel is minder dan een derde van de huidige raadsleden in Nijmegen vrouw. GroenLinks is van oudsher een partij die zich sterk maakt voor gelijkheid van hen. Op onze kandidatenlijst zijn vrouwen evenredig vertegenwoordigd. Ook landelijk gezien heeft GroenLinks van alle partijen de meeste vrouwen in de raad.

De partij hoopt dat dit initiatief bijdraagt aan een groter aantal politiek actieve vrouwen en vrouwelijke raadsleden in de Nijmeegse politiek. Stemmen op een vrouwelijke kandidaat is volgens GroenLinks een manier om hier aan bij te dragen.