Wensvervullers gezocht om de liefste wens te vervullen van ernstig zieke kinderen

Make a Wish vervult al sinds 1980 wereldwijd de liefste wensen van ernstig zieke kinderen. 30.000 vrijwilligers zijn er wereldwijd verbonden aan de stichting, maar nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds meer dan welkom. Ook in Gelderland zijn er nog wensvervullers en wenshalers gewild om kinderen een onvergetelijke dag te geven. Make a Wish onderscheidt zich door kinderen die te maken hebben of hebben gehad met een ziekte een wens te geven. Het gaat dus niet altijd om de laatste wens, maar om de liefste wens.

Geen wens is te gek

Een vervulling van een wens, een “Wish Journey”, gaat niet over een nacht ijs. Alles wordt tot in de puntjes voorbereid zodat de wensvervulling een groot succes wordt voor het wenskind. Geen wens is te gek. Of de kinderen nu willen skydiven, een dag willen meelopen met hun favoriete voetballer of dat zij een eigen boomhut willen. De vrijwilligers doen er alles aan om hun wens te laten uitkomen. Het kind en het gezin wordt betrokken bij de invulling van het wensproces om samen de allerliefste wens te realiseren.

'Het is echt prachtig werk', vertelt vrijwillige wensvervuller Anne-Lies: 'Het verrijkt je wereld omdat het mij helpt te relativeren. Ik geniet nu nog intenser van mijn eigen gezin en dat zij gezond zijn. Het heeft mijn beeld van de wereld echt positief veranderd omdat er zoveel mensen zijn die er voor willen zorgen dat een ziek kindje de dag van zijn leven kan krijgen.'

Een sprookjesdag voor Taina (15)

Sonja Booms heeft in het programma Gelderland Helpt een dag meegelopen met wensvervuller Anne-Lies. Anne-Lies heeft zich de afgelopen weken heel hard ingezet om de wens van de 15 jarige Taina te vervullen. Afgelopen week was het eindelijk zover. Taina had een sprookjesdag met een speciaal voor haar gemaakte jurk, ritje in een echte koets en een 9-gangen diner met al haar vriendinnen en familie.

Taina heeft vorig jaar kanker gehad. Ze is inmiddels schoon verklaard, maar nog niet genezen. Gelukkig gaat het nu een stuk beter met Taina en heeft ze een geweldige dag gehad door Make A Wish.

Zondagavond 11 maart is het verhaal van Taina en haar wens te zien bij Gelderland Helpt. Ook wensvervuller worden? Of wilt u op een andere manier Make A Wish helpen? Laat hier uw reactie achter!