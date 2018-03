ARNHEM - Esther bezoekt de Gelderse modelspoordagen in Herwen en bezoekt Ron Heyne, hij kreeg op 5 jarige leeftijd zijn eerste modeltrein van zijn vader.

De hobby is hem met de paplepel ingegoten, zijn vader was al een liefhebber van modelspoorbanen en modeltreinen. Bij de Gelderse Modelspoordagen laat Esther zich rondleiden in de wereld van de modeltreinen, de banen de landschappen en nog veel meer.