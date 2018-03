Fanfare stopt na 98 jaar: 'Mijn gezin kwam op de tweede plaats'

ZELHEM - ‘Moet je toch eens kijken wat een prachtig orkest’, wijst Henk Looman naar een foto uit de jaren 70. Trots bladert de oud-voorzitter door de boeken uit het archief. ‘Dit was de toptijd, hier werd Union vier maal Nederlands kampioen in de hoogste divisie.' Na 98 jaar valt komende zomer het doek voor de fanfare uit Zelhem.

Als klein jongetje kwam Henk al in het huidige verenigingsgebouw van Union. 'Vroeger hadden alle christelijke verenigingen hier hun vaste stek en onze school stond hier niet ver vandaan. Ik hielp de conciërge mee de stoelen klaar te zetten en in ruil daarvoor mocht ik dan tijdens optredens boven zitten', blikt de inwoner van Zelhem terug.

In 1985 kocht zijn muziekvereniging het gebouw voor een symbolisch bedrag van de gemeente om er de succesvolle fanfare in te huisvesten. Sinds januari staat het gebouw te koop, omdat de vereniging vertrekt naar Zutphen om daar verder te gaan als projectorkest.

Alleen maar bezig met fanfare

Henk was 58 jaar lid van de vereniging en een drijvende kracht tijdens de gloriejaren van de vereniging. 'Onze vader deed veel vrijwilligerswerk en onze moeder zette de koffie tijdens de repetities. Union kwam in mijn leven toen ik tien jaar was en er een instrument in mijn handen werd gedrukt. Nu speel ik alleen nog voor mijn kleinkinderen, die ik wel de aandacht kan geven die ik mijn eigen kinderen destijds niet gaf. Ik was toen alleen maar bezig met de fanfare en mijn gezin kwam daardoor op de tweede plaats, zo belangrijk was Union voor mij', vertelt het erelid in het verenigingsgebouw terwijl hij bladert door de plakboeken.

Naast hem aan tafel zit zijn broer Dick, die de vereniging jarenlang steunde als supporter en vrijwilliger. 'Ik verkocht snert en onderhield de tuin. Ik snap wel waarom de vereniging kiest voor een vertrek', relativeert Dick.

Het bestuur en de leden zien te weinig perspectief om op de huidige voet verder te gaan. 'Daar zal vast niet iedereen het mee eens zijn, maar die keuze hebben ze nu eenmaal gemaakt. Ik vind het dan toch prachtig dat ze met een groep muzikanten die Union-minded zijn muziek blijven maken.’

Donderdagavond om 17.35 uur (elk uur herhaald) is het hele verhaal te zien in onze tv-serie De fanfare