'Begrip kan veel verbeteren'; docu over Marokkaanse hangjongeren

ZALTBOMMEL - 'Wederzijds begrip kan veel verbeteren.' Dat zegt Lienke Roos over de problemen met Marokkaanse jongeren in Zaltbommel. Zij maakte een documentaire over de kwestie.

De problemen met een groep Marokkaanse hangjongeren ontstonden in 2009 en 2010. Er moest ingegrepen worden. Het buurtcentrum werd gesloten en als gevolg daarvan werden de burgemeester en zijn familie bedreigd. Lienke Roos zocht uit hoe het er nu voor staat.

'Mensen leven langs elkaar heen. Mijn doel is te laten zien dat we mét elkaar leven. Het is heel belangrijk dat we elkaar laten weten hoe we ons voelen', benadrukt de 22-jarige Roos.

'Ook niet alle Nederlanders zijn goed. De verschillen zijn niet zo groot. Het gesprek aangaan met de Marokkaanse jongeren was heel erg leuk. Ik denk dat het beter gaat. Maar om nou te zeggen dat het is opgelost ...', aldus Roos.

De documentaire Tweespraak gaat 15 maart in première in het Cambium College in Zaltbommel en aansluitend is het de bedoeling dat de bezoekers met elkaar in debat gaan.