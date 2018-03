Voorstellingen Henk Schiffmacher uitgesteld

ARNHEM - De voorstellingen van Henk Schiffmacher zijn wegens gezondheidsproblemen uitgesteld.

Uit met Ester sprak Henk Schiffmacher aan de vooravond van zijn voorstelling "Schiffmacher vertelt", tijdens het gesprek vertelt hij over zijn gezondheid en ook dat hij bang is om ziek te worden en het hele circus zou moeten afblazen. Afgelopen maandag is Henk met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en wordt hij onderzocht. Zijn familie laat weten dat hij het naar omstandigheden goed maakt, echter zijn de voorstellingen vooralsnog uitgesteld.