A28 weer vrij na botsing vrachtwagens

Het laatste ongeval gebeurde rond 9.30 uur in de richting van Amersfoort. Vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden was de snelweg urenlang afgesloten tussen de afrit Elspeet en de afrit Ermelo. Rond 12.40 uur liet Rijkswaterstaat weten dat de rijbaan was vrijgegeven.

Gewonde naar ziekenhuis

Volgens de politie zat een van de vrachtwagenchauffeurs bekneld. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit. Er landde ook een traumahelikopter op de snelweg.

Foto: @LtHolland80

Omleiding

Voor de plek van het ongeval stond een lange file. Het verkeer richting Amersfoort werd ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek omgeleid via de A50 en A1. Door de wegafsluiting stond het ook vast op de N302 richting Apeldoorn.

