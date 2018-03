De lente begint: zaterdag 17 graden

NIJMEGEN - Het kan zaterdag in en rond Nijmegen 17 graden worden. Het zal geen stralende dag zijn, maar de temperaturen lopen wel flink op in Gelderland. Dat zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

'We krijgen vrijdag een snufje lente. Maar zaterdag is het al een snuif lente. Het wordt op diverse plekken in onze provincie 14 of 15 graden. In de Betuwe voorspellen we 16 graden en in het Rijk van Nijmegen zelfs 17 graden', vertelt Bloem op Radio Gelderland.

'Het blijft zaterdag niet de hele dag droog', voorspelt de weerman. 'Maar in de middag valt er geen regen en blijft het lange tijd droog. De zon laat zich dan ook af en toe zien.'

Op zondag valt er overdag de nodige regen. Het kwik komt dan tussen de 13 en 15 graden uit.