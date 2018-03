Zeven auto's botsen op A28 bij Ermelo

ERMELO - Op de A28 bij Ermelo zijn donderdagochtend zeven auto's op elkaar gebotst. Volgens een Harderwijkse wijkagent ging het om drie aanrijdingen.

Vanwege bergingswerkzaamheden was in de richting van Zwolle de linkerrijstrook afgesloten. Dat resulteerde in een lange file. Ook in de richting van Amersfoort stond het vast door automobilisten die op de rem trapten om een glimp van het ongeval op te vangen.

De toedracht van de aanrijdingen is niet bekend. Volgens de wijkagent zijn er geen gewonden gevallen.