De Graafschap maakt zich op voor spannend 'lang weekend'

DOETINCHEM - De Graafschap is in de race voor de derde periodetitel die recht geeft op het spelen van de play-offs om promotie. Met nog twee duels voor de boeg is het spannend bovenin.

De Graafschap gaat er vanuit dit seizoen bij de eerste vijf te eindigen in de reguliere stand van de Jupiler League, waardoor het een ronde mag overslaan in de play-offs. Het winnen van de derde periode, over negen wedstrijden, zou alvast zekerheid bieden dat die nacompetitie in elk geval bereikt is. In een dubbel weekend wordt vrijdag en maandag gespeeld.

Koploper is het verrassend goed presterende FC Emmen dat twee punten meer heeft dan De Graafschap. De Achterhoekers hebben net als Volendam en FC Dordrecht 15 punten en zitten voorlopig in de wachtkamer. Drie weken geleden verloor De Graafschap nog met 5-2 van Emmen.

Vrijdagavond stuit de ploeg van trainer Henk de Jong eerst op FC Dordrecht dat dus ook nog in de race is. Maandagavond moet De Graafschap op bezoek bij Fortuna Sittard dat bezig was aan een sterk seizoen, maar nu in een vrije val is geraakt. FC Emmen, dat ook nog een minieme kans heeft op het kampioenschap, speelt nog thuis tegen Jong AZ en maandag uit tegen FC Oss.

NEC is de grote favoriet voor rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De Nijmegenaren moeten weliswaar Jong Ajax (nog) boven zich dulden, maar de beloften mogen niet promoveren.