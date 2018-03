Nog een kleine twee weken: de verkiezingsbus stond in Heerde

De bus stond voor de deuren van het Christelijk College De Noordgouw en vier leerlingen van die school bevroegen de politici uit Heerde.

Burgemeester Fred de Graaf opent de speciale verkiezingsuitzending van Radio 794.

Hij herinnert zich nog, dat hij als 21-jarige mocht gaan stemmen. Stemmen is noodzakelijk voor de werking van de democratie, zo betoogt De Graaf. 'Wie stemt heeft recht van spreken. Wie niet stemt, moet later niet piepen'. Zelf heeft de burgemeester een beperkte rol tijdens de verkiezingen op 21 maart.

Daarna is het de beurt aan de scholieren van De Noordgouw. Drie lijsttrekkers, Joke Grotenhuis van het CDA, Jan Tuinman van de ChristenUnie-SGP en Bram Horst van de PvdA, zijn aangeschoven in de bus. Wat heeft de ChristenUnie-SGP bereikt is de eerste vraag. Tuinman vindt dat 90 procent van de plannen gerealiseerd en dat heeft zijn partij samen met de gemeenteraad gedaan. Hoe ga je geluidsoverlast en vandalisme van jongeren tegen is de vraag aan Joke Grotenhuis van het CDA. Zij wil dat jongeren erop aangesproken moet worden, maar het begint bij de opvoeding.

Mantelzorg

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zo lazen de presenterende scholieren in het verkiezingsprogamma. Bram Horst heeft er al eerder op gehamerd dat de partij met mantelzorgers in gesprek gaat over ondersteuning. Het CDA wil dat ook, maar wil ook de eenzaamheid aanpakken. Het CDA wil zich niet vastleggen op een bevriezing van eigen bijdrage.

Ondertussen is burgemeester Fred de Graaf buiten de bus in gesprek:

Verder hamert de PvdA erop, dat er jarenlang geld is overgehouden op de WMO en dat dat geld is gebruikt om tekorten op de jeugdzorg te dekken.

CU-SGP wil een 'positieve begroting' vasthouden. Maar Heerde heeft per hoofd van de bevolking een relatief grote schuld. Dat moet omlaag, vindt Jan Tuinman. Hij wil de jeugd er niet mee opzadelen en dus moet de voet op de financiële rem. Ook van het CDA mag het wel even een onsje minder.

Honden-losloopgebied of horeca

Dan de keus: horeca laten groeien of het honden-losloopgebied handhaven. De PvdA wil beiden, maar als er gekozen moet worden dan het laatste. Joke Grotenhuis van het CDA wil wel naar dat losloopgebied kijken, want er lopen soms wel heel veel honden. Jan Tuinman heeft een hond te logeren en is dus ervaringsdeskundige. Hij vind het wel gezellig, al die honden met hun baasjes en wil uitbreiding van de kiosk aan de Elburgerweg. Dan de keus aan Tuinman: extra natuur of extra toerisme bij de hoogwatergeul. De voorman van CU-SGP kan niet kiezen: hij wil beiden. Het CDA wil crossende motorrijders op de dijk van de geul aanpakken.

Wat wil de PvdA doen om de sport voor jongeren te bevorderen? Bram Horst wil het huidige niveau van voorzieningen handhaven. Er is keus genoeg voor jongeren om te sporten, vindt hij. En er is een potje voor mensen die daar het geld niet voor hebben. Jan Tuinman is het met hem eens en trekt het breder naar cultuur. Het CDA wil niet zomaar nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren, daar zijn bijvoorbeeld sportverenigingen voor. De PvdA wil wel een jongerencentrum voor jongeren die niet sporten. De gemeente moet daarbij helpen, vindt Bram Horst. Jan Tuinman kan daarin meegaan mits er goed randvoorwaarden eraan verbonden worden.

Winkelen op zondag

En dat een heikel punt op de Veluwe: winkels open op zondag. Daar kan de ChristenUnie-SGP klip en klaar over zijn: nee. Niet alleen vanwege de zondagsrust, maar ook voor de winkeliers. Het CDA sluit zich daarbij aan.

De PvdA staat er ook niet om te springen, maar een keertje op een feestdag zou best moeten kunnen.

Tijd voor changement, nu mogen D66-GroenLinks, VVD en Gemeentebelang-Boerenpartij:

De drie partijen zijn overtuigd van succes bij de verkiezingen van 21 maart. Gemeentebelang-Boerenpartij vindt wel dat het college de afgelopen jaren te vaak problemen bij de gemeenteraad heeft neergelegd, die het zelf had moeten oplossen.

Miljoen verdiend

Wat hebben de drie partijen bereikt de afgelopen bestuursperiode bereikt? D66 wijst op het verduurzamen van Heerde. Daar heeft de partij een voortrekkersrol in gespeeld. Sylvia van Amerongen van D66 wil daarmee doorgaan. De VVD is erg blij met de haven in Veessen, maar ook de bereikbaarheid van het buitengebied vraagt aandacht, vindt lijsttrekker Beerd Volkers. Gemeentebelang-Boerenpartij heeft een plan voor begraafplaatsen tegengehouden en daarmee een miljoen voor de gemeente verdient, vindt Willem de Weerd van de partij. Wel wordt de gemeente soms niet serieus genomen, vindt hij.

Centrum

Het centrum van Wapenveld dan, had de renovatie niet door een lokaal bedrijf gedaan kunnen worden? Beerd Volkers van de VVD wijst op de aanbestedingsregels, maar je kunt wel bedrijven zoeken binnen een bepaalde straal rondom de gemeente. Daar sluit Gemeentebelang-Boerenpartij zich bij aan. 'Je moet het geld niet zomaar weggeven'.

De VVD wil dat jongeren na hun studie weer terugkomen, maar daarvoor moeten er dan wel woningen bij komen en moet Heerde bereikbaar is. D66 wil dat er dan wel zorgvuldig met de woningvoorraad wordt omgegaan.

Maar om jongeren te behouden moet je ook werk hebben. De VVD komt dan weer terug op goede verbindingen, zoals internet en telefoon. In Heerde is 3 procent werkeloosheid en dat betekent volgens lijsttrekker Volkers dat er genoeg werk is, maar het is wel vaak uitvoerend is. Hij wil meer banen in bijvoorbeeld de ICT. D66 wil meer leer-werkplekken creëren. In de zorg is ook nog veel werk. Heerde gaat zich positief ontwikkelen, denkt Gemeentebelang-Boerenpartij. D66 wil een dialoog aangaan met jongeren over wat zij willen om na een studie terug te keren naar Heerde.

Hoe betrek je jongeren bij de politiek? Moeten de partijen dat doen of de jongeren zelf initiatief nemen? Alle drie de partijen onderschrijven het belang van jongeren voor de politiek, maar de één wil flyers uitdelen en de ander zoekt het meer in social media. Vergaderen vinden jongeren in elk geval niet fijn. De komende vier jaar gaat de politiek uitzoeken wat jongeren willen en daarna komt het op uitvoeren aan.

Leegstand

Het centrum van Heerde kampt met leegstand. Willem de Weerd vertrouwt op het aantrekken van economie en op de ondernemingsgeest van de middenstand. Hij vindt Beerd Volkers van de VVD tegenover zich, die is pessimistisch. De banken werken namelijk niet mee, omdat het verzorgingsgebied van Heerde is te klein. Dat moet via internetverkopen vergroot worden en dan komen de banken vanzelf met geld. D66 ziet het veel breder, die wil ook een hotel in Heerde en terrassen voor toeristen.