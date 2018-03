Deel dit artikel:











'Sauna om naaktbeelden bedreigd door criminelen' Foto: Google Street View

NEDERASSELT - De eigenaar van de sauna in Nederasselt die in verlegenheid is gebracht door opgedoken naaktbeelden van het Nederlands vrouwenhandbalteam op een pornosite, werd bedreigd door criminelen. Dat meldt De Telegraaf.

Eigenaar Erik van Ingen Schenau zegt in de krant dat 'criminelen hem onder druk hebben gezet. Ze dreigden in een e-mailtje twee videofilmpjes op internet te zetten.' De NOS sprak met de eigenaar (tekst gaat verder onder de video): De beelden dateren van 2015. Er gebeurde destijds niets, maar de beelden lekten onlangs alsnog uit. De beelden werden twee jaar geleden gehackt. 'Zoals u zult begrijpen zijn we hier niet blij mee. Het systeem hadden we in gebruik voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers', aldus het saunabedrijf op zijn website. Sauna & Beauty Oase in Nederasselt heeft inmiddels bij de politie aangifte gedaan. De camera's in de kleedruimte zijn weggehaald. Zie ook: Sauna doet aangifte na beelden op pornosite

