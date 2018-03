Auto vliegt uit de bocht op A15 bij Ressen

ELST - Op de A15 richting Nijmegen is donderdagochtend ter hoogte van knooppunt Ressen een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A325 richting Arnhem was daardoor korte tijd afgesloten.

Bij de afrit was een auto uit de bocht gevlogen en tegen de vangrail gebotst. De bestuurder raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Bestemmingsverkeer kon keren via af- en toerit Bemmel, aldus de ANWB. Door de wegafsluiting stond op de A15 een korte file.