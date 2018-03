Deel dit artikel:











Raad neemt plan herinrichting oostelijke Waalkade én 'winterparkeren' aan Foto: RN7

NIJMEGEN - Het raadsvoorstel voor de herinrichting van de oostelijke Waalkade in Nijmegen is woensdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Daarbij was er voldoende steun voor een motie om parkeren onder de Waalbrug in de wintermaanden toe te laten. Dit zou een wens van de ondernemers op de kade zijn.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

info@rn7.nl

GroenLinks en PvdA gruwelen van het zogenaamde ‘winterparkeren’ bij de Waalkade. ‘Wij betreuren het initiatief om toch auto’s op de Waalkade toe te laten', zegt Noël Vergunst (GL). 'Dat gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van het gebied.' De steun van D66 voor het parkeren viel dan ook slecht bij hem. 'Ik ben teleurgesteld in onze groene partner.' Puck Sanders (D66): 'Ook mét winterparkeren blijft de 'nieuwe' Waalkade groen.' Wethouder Ben van Hees is er ook niet gelukkig mee: 'Rijkswaterstaat zal niet blij zijn met extra parkeerruimte onder de brug. Bovendien is de afstand van de kade naar Parkeergarage Kelfkensbos goed te doen. Ik kijk liever na het renoveren van de Waalbrug hoe de zaken ervoor staan.' Bestemmingsverkeer Hans van Deurzen (VSP) diende een motie in om bewoners van het gebied onderdeel te maken van het bestemmingsverkeer. 'Dat dit nu niet het geval is, is een grote zwarte rand aan dit plan. Deze mensen zullen nu kilometers moeten omrijden. Dat gaat op een hoop extra CO2-uitstoot uitkomen.' Wethouder Ben van Hees ontraadde de motie. 'Als de Waalkade opengaat voor bestemmingsverkeer van bewoners wordt het een sluiproute waar heel Nijmegen gebruik van gaat maken. Het grootste deel van de 200 bewoners in kwestie kan gewoon bij hun woning komen. Bijvoorbeeld achterlangs via de Vleeshouwerstaat.' De motie van VSP sneuvelde bij de stemronde. Schaduw Ruud Klein Hemmink (Gewoon Nijmegen) had graag gezien dat het plan gewijzigd werd, zodat de terrassen die nu voor de gebouwen gepland zijn aan de kade zouden komen. 'Nu krijgen ze veel schaduw. Mensen willen juist in de zon zitten. Dit ga je merken in de koudere maanden.' Maar hij kon nauwelijks op steun rekenen. Het verplaatsen van de geplande weg richting de gebouwen zou op twee voorname problemen komen te staan: de hulpdiensten moeten bij de kade kunnen komen, en er zouden extra geluiddempende maatregelen getroffen moeten worden als de weg dichter bij de bebouwing komt te liggen.