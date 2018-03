Vijf miljoen euro extra voor nieuwbouw Lingecollege nog niet rond

TIEL - Het college van Tiel moet nog flink aan de bak om goedkeuring te krijgen voor vijf miljoen euro extra voor de nieuwbouw van het Lingecollege in Tiel. Meerdere partijen willen niet zonder slag of stoot akkoord gaan met het nieuwe gevraagde budget.

Ruim twee jaar geleden werd er een bedrag vastgesteld van bijna 18 miljoen euro voor de nieuwbouw van de school. Maar door het aantrekken van de economie zijn de bouwprijzen sterk toegenomen.

Bestuurslid Peter Ronner van het Lingecollege is teleurgesteld in de houding van een deel van de raad. 'Ik ben verbaasd dat het loopt zoals het loopt, ook omdat het de gemeente geen cent extra kost', zegt Ronner. Hij bedoelt daarmee dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente niet omhoog gaan, omdat de rente nu zo laag is.

Betere onderbouwing nodig

Een deel van de raad is hier niet gerust op en wil een betere financiële onderbouwing. Daarom willen Partij van de Burgers, ChristenUnie, GroenLinks en VVD een debat in de raad. Wanneer dat debat zal plaatsvinden is nog onzeker, mogelijk wordt dat pas na de verkiezingen.

Alle partijen zijn het er wel over eens dat de gebouwen van het Tielse Lingecollege sterk verouderd zijn en vervangen moeten worden.