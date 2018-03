Sauna doet aangifte na beelden op pornosite

NEDERASSELT - Sauna & Beauty Oase uit Nederasselt heeft aangifte gedaan nadat er beelden vanuit de kleedkamers van de sauna op een pornosite zijn verschenen. Op die beelden zijn klanten in de kleedruimtes te zien. Ook een aantal handbalsters van Oranje staan op die beelden.

De sauna werd een aantal weken geleden benaderd toen de beelden online stonden. Daarna is er aangifte gedaan en heeft de sauna de beelden laten verwijderen.

De beelden konden op de site komen door een hack van twee jaar geleden. Toen is er voor een halve dag aan beveiligingsmateriaal gestolen. 'Zoals u zult begrijpen zijn we hier niet blij mee. Het systeem hadden we in gebruik voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers', aldus het bedrijf op de site. De camera's hingen in drie kleedruimtes, maar zijn inmiddels weggehaald.