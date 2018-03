Is Gelderland klaar voor de grote grazers van de Oostvaardersplassen?

De initiatiefnemers van de petitie vinden veel natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten én boeren aan hun zijde. 'Wij zijn uitvoerders', zegt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. 'De politiek gaat erover of wij dit gaan realiseren. Maar als je vraagt of we dit een inhoudelijk goed idee vinden, dan is het antwoord 'ja'.'

Ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) staat achter de petitie. 'Wij roepen het al jaren', zegt Dylan de Gruijl van WNF. 'Ieder jaar is het dezelfde discussie rond de winter over het bijvoeren van dieren. Het zou goed zijn om natuurgebieden te verbinden om zo het ecologisch evenwicht te herstellen.'

In Putten zou een mooie plek liggen voor een tweede ecoduct, zeggen de initiatiefnemers. Verslaggever Hans de Herdt sprak daar met een boer:

Het idee van een groot aaneengesloten natuurgebied is overigens niet nieuw. In 1990 waren er al plannen voor. 'In 2010 tijdens het eerste kabinet Rutte heeft Henk Bleker dit beleid de nek omgedraaid', legt initiatiefnemer van de petitie Diederick Huizinga uit. 'Terwijl eigenlijk alle natuurorganisaties en zelfs boeren het erover eens zijn dat het belangrijk is om natuurgebieden met elkaar te verbinden. En er liggen ook al allerlei verbindingen.'

Knoop doorhakken

De bal ligt op dit moment bij de provincie Flevoland. De provincie beslist tegenwoordig zelf over natuurbeleid. 'Wij hebben - sinds in 2010 het plan voor de ecologische hoofdstructuur werd ingetrokken - ingezet op andere natuurprojecten', zegt woordvoerder Anne de Vries van Flevoland. 'Bovendien is er een externe commissie die onderzoek doet naar die verbindingen. Eind april presenteren zij hun rapport. Dat willen we eerst afwachten voordat we hierop reageren.'

In Gelderland maken politieke partijen zich ook al op voor de komst van de grote grazers van de Oostvaardersplassen. De Partij voor de Dieren heeft dinsdag vragen ingediend over wat er aan Gelderse zijde nog moet gebeuren als ze in Flevoland besluiten om inderdaad de verbindingen te leggen.

Wolf

Volgens WNF kunnen de aaneengesloten gebieden ook een mogelijkheid bieden aan de wolf die zich sinds kort weer in onze provincie laat zien. 'Die kan zich daardoor vrijer bewegen door een groter gebied. En als natuurlijke vijand kan hij ook het ecologisch evenwicht helpen herstellen.'

De petitie was afgelopen woensdag al bijna 4500 keer ondertekend. De einddatum staat op 2 juni. Maar ze hebben nog meer plannen in Flevoland. Huizinga: 'Over een paar weken willen we ook met duizenden sympathisanten een menselijke keten maken tussen de Veluwe en de Flevolandse natuurgebieden.'

