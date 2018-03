Achterhoekse leerlingen doen proefjes in Duits kasteel

De tieners doen de proefjes in koppeltjes; met een Duitse en een Nederlandse leerling. 'Vandaag is een MINT-dag', zegt Paul van Dun, de coördinator van het project. 'Leerlingen komen in aanraking met mathematiek, informatica, natuurwetenschap en techniek.'

De locatie is bewust gekozen. 'We hopen dat de leerlingen zo ook nog iets van ons culturele erfgoed meekrijgen. Daarnaast zitten de leerlingen altijd al op school en buiten school pik je vaak net iets meer op.'

(De tekst gaat verder onder video)

'Techniek is niets voor mij'

'Ik snap er niks van', zegt Jente. Ze is één van de Nederlandse leerlingen. Ze is in de weer met een balletje en een machine die wind creëert. 'Techniek is niet aan mij besteed. Ik vind het kasteel heel erg leuk, maar dit wordt het niet', lacht ze.

Toch is de achterliggende gedachte juist dat leerlingen wel interesse krijgen. 'In de grensstreek zit heel veel maakindustrie', legt Van Dun uit. 'Er is nu al een tekort aan goed geschoold personeel en in de toekomst wordt dit alleen maar meer.'

Duitse scholieren

Zo her en der hoor je wel wat Duits, maar er wordt ook Engels gesproken. 'Duits is gewoon moeilijk', zegt Eva. 'En de woorden die we nu moeten gebruiken zijn ook anders dan vertellen hoe ik woon', vult Jente aan.

De Duitse scholieren hebben daarin een voordeel. 'Al leren deze leerlingen ook allemaal Nederlands', zegt Van Dun. Groot verschil is wel dat de Nederlandse leerlingen na een tijdje wat baldadig worden. De Duitse scholieren blijven rustig hun proefjes doen. 'Ik vind het interessant', zegt de Duitse Charlotte. Ze is bezig met de proefjes die met vliegen te maken hebben. 'Ik snap nu waarom dingen gebeuren.'

Bewegende dingen zijn supercool

De Nederlandse Bart vindt het ook ontzettend interessant. 'Ik ga sowieso iets doen met techniek, misschien in combinatie met gezondheid.' Ook Eva vindt de proefjes leuk. Ze zit achter een microscoop en onderzoekt water uit gracht van het kasteel.

'Als je zo naar het water kijkt, dan zie je niets bijzonders, maar als je dan een druppel op een glaasje legt en dat via de microscoop bekijkt, dan zie je in één keer allemaal dingen bewegen. Dit is supercool!'

Straks ook meer technici?

Of er straks ook daadwerkelijk meer kinderen kiezen voor een vakgebied in deze richting is nog koffiedik kijken. 'Maar we merken wel dat jongeren deze vakgebieden nu wel serieus overwegen en dat deden ze voorheen niet', zegt Van Dun.

Het MINT-project wordt door onder andere de Europese Unie gefinancierd. Tot 2021 is er 650.000 euro beschikbaar. In totaal doen ongeveer 3000 leerlingen mee.