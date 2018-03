Twee verdachten vast om schietpartij Harderwijk

HARDERWIJK - Na de schietpartij vorige week woensdag in Harderwijk zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de Stentor. De twee zijn voorgeleid en zitten in elke geval nog veertien dagen vast.

Bij de schietpartij raakte een 32-jarige Harderwijker zwaargewond. Hij is niet in levensgevaar. De man slaagde er wel in zijn woning aan de Marijkelaan te bereiken en alarm te slaan.

Agenten hielden in de directe omgeving twee mensen aan, maar die bleken niets met de zaak te maken te hebben.

Mogelijk is een ruzie aan de schietpartij voorafgegaan. Het gebruikte vuurwapen is niet aangetroffen.

