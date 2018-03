Michelle van Doorn (PvdD): ‘Dierenwelzijn is een blinde vlek in Nijmegen’

NIJMEGEN - Inmiddels zijn de meesten zich wel bewust van Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren, die bij de laatste verkiezingen maar liefst vijf zetels in het parlement wist te bemachtigen. Maar ditmaal doet de partij ook in Nijmegen mee aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Michelle van Doorn is buiten de kring van actieve voorstanders nog een onbekend gezicht. Wie is zij en wat komt ze doen in de Nijmeegse politiek?

‘Ik ben in Nijmegen geboren, en op mijn tiende naar Zwolle verhuisd. Sinds 2010 woon ik weer met veel plezier hier. Ik heb allerlei verschillende banen gehad, in de horeca, in de ict, bij de Immigratie- en Naturalistiedienst. Nu ben ik medevennoot bij de biologische Bakker Arend. Ik sta ook in de winkel. Het is een beetje practice what you preach. Geen saucijzenbroodjes dus.’

‘Op mijn elfde ben ik vegetariër geworden, na een les op school over wat we met dieren doen. Vivisectie bijvoorbeeld. Toen heb ik thuis meteen gezegd dat ik vegetariër wilde worden. Dat vond mijn moeder goed. Binnen het jaar at het hele gezin vegetarisch. Nu ben ik sinds een paar jaar veganist.’

Generalist

‘Ik ben een generalist. Ik heb een tijd Nederlands en ook bestuurskunde gestudeerd. Ik weet van veel dingen wel het een en ander af. Maar ik heb nog geen eerdere politieke ervaring. Wel heb ik altijd al interesse gehad in politiek en openbaar bestuur, omdat ik iets wil doen wat nut heeft voor de samenleving. Sinds 2012 ben ik lid van de Partij voor de Dieren en sinds 2014 ben ik actief binnen de partij. Al een aantal jaren ben ik voorzitter van de afdeling Gelderland.’

Achterkamertjes

‘Een jaar geleden is een sollicitatieprocedure gestart binnen de partij. Ieder lid kan solliciteren als hij of zij mee wil doen met verkiezingen de eigen gemeente. Dan wordt centraal bekeken wie er gekwalificeerd zijn. Ik heb dus als voorzitter in Gelderland de partij al vertegenwoordigd. Ook heb ik ook al op de lijst voor de Tweede Kamer gestaan. Ze hebben in mij een representatief persoon gevonden die de rust kan bewaren. Iemand die niet meteen in z’n emotie schiet. En dat wil nog wel eens het geval zijn bij dierenonderwerpen. In de politiek moet je dat even kunnen uitschakelen. Ik ga vanzelf merken hoe het er aan toe gaat als het zo ver is dat we in de raad zitten. Ik zit regelmatig op de publieke tribune, dus het is niet allemaal nieuw voor me. En alle geheimen van de achterkamertjes gaat de griffie ons wel vertellen!’

Slechtste luchtkwaliteit

‘Het gaat hier altijd over duurzaamheid. Dierenwelzijn is een blinde vlek. GroenLinks en SP hebben de term nu opgenomen in hun programma omdat ze wisten dat wij eraan kwamen. Maar het is allemaal zo karig. Zo van: ‘Kijk eens, wij doen ook wat voor de dieren!’ Wat we concreet kunnen doen? Bijvoorbeeld diervriendelijk bouwen. Bij de nieuwe toren bij het station is dat al gebeurd: daar zitten broedplaatsen in de gevel. Dergelijke dingen moeten we standaard gaan includeren bij nieuwbouw. Kale zijkanten van flatgebouwen kunnen begroeiing krijgen die allerlei insecten en vogels dienen. En dat groen vangt ook fijnstof af. Over dat soort initiatieven lees ik bij andere partijen niets, terwijl Nijmegen toch de slechtste luchtkwaliteit van Gelderland heeft. Het zijn allemaal haalbare dingen, niks utopisch. Ik hoop dat wij de aanjager kunnen zijn en de meerderheden er voor kunnen vinden.’

‘Nijmegen is momenteel Green Capital, maar ik zie er weinig van. We vinden dat als Green Capital dat ook moet waarmaken. Er zit een opdracht aan, namelijk dat we andere gemeenten moeten voortstuwen en meetrekken in de verduurzaming. Wij willen dat Nijmegen in 2030 klimaatneutraal is. Dat was ooit ook het plan van deze gemeente, maar dat hebben ze naar achteren geschoven, naar 2045. Daarmee hobbelen we achteraan en dat vind ik niet acceptabel. De urgentie is te groot om er langer over te doen.’

Pony's achter Lux

‘Vermaak met dieren moet ook anders. Op zich is er niets mis met kinderboerderijen, maar waar komen al die jonge konijntjes vandaan ieder jaar? Wat gebeurt er met de oudere konijnen? Voor Lux worden bomen gesnoeid waar kauwen in zitten. Waar moeten die heen? Bij het Gebroeders van Limburg-festival worden uilen ingezet. Dat is niet meer van deze tijd. De pony’s achter de Lux tijdens de kermis, dat is echt te treurig voor woorden. Die vergunning moet gewoon ingetrokken worden.’

‘Je hoort de term rattenplaag weer veel deze dagen. Ratten komen op voedsel af. Wij dekken de tafel voor ze, en dan gaan we klagen als we komen eten. Dat afvalophaalsysteem moet ook echt anders. Ondergrondse containers die afgesloten zijn voor ratten zou een oplossing kunnen zijn. En we zouden met biologen en ecologen moeten praten hoe je ze kunt weren. Je kunt het op een diervriendelijke manier benaderen, maar nu wordt er vaak gekozen voor onvriendelijke symptoombestrijding.’

Biodivers

‘Ik moet me natuurlijk nog verder verdiepen in de dossiers over andere voorname onderwerpen, maar dat komt goed. Maar wat betreft zo’n Dorpensingel-Oost bijvoorbeeld: wij willen sowieso de autodruk verminderen en beter openbaar vervoer ontwikkelen. Dan hoeft er ook geen natuur voor opgeofferd te worden, want daar zullen wij niet mee instemmen. En als het dan toch gebeurt, dan moet er goed, biodivers gecompenseerd worden.’

‘En het tekort op de begroting voor de bijstand, daar zit je met de Rijksoverheid die een steek laat vallen. Die moet juist kijken waar de behoefte is. Een gemeente gewoon een zak geld geven en zeggen zoek het zelf maar uit, dat is een ordinaire bezuinigingsactie. Ik vind het heel goed dat Nijmegen probeert zoveel mogelijk te compenseren. Maar ik vind wel dat de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder echt flink moeten lobbyen om meer geld los te krijgen.’

BV'tje van een bv'tje

‘Die Donjon, daar zijn wij niet voor. Dat is letterlijk bouwen in het groen en dat doen we niet. Bovendien wordt het kitsch. En als je dan kijkt hoe die financiering in elkaar zit: een bv’tje van een bv’tje van een bv’tje. We hebben twaalf jaar geleden een referendum gehouden, maar is dat nog rechtsgeldig? Wat als we nu een nieuw referendum zouden houden? En het is problematisch dat het op historische erfgoed dat onder de grond ligt gebouwd zou worden. Ik ben niet gerustgesteld door de toezegging dat archeologen er straks nog gewoon bij kunnen. Er zullen toch fundamenten gelegd moeten worden.’

‘Op sociaal-economisch gebied staan we links van het midden, maar we hebben ook duidelijk een liberale inslag. We vinden dat mensen zelf moeten kiezen hoe ze hun leven inrichten, maar daar dan ook zelf verantwoordelijkheid in nemen. En we zijn er wel degelijk voorstander van dat Nijmegen het ondernemers makkelijk maakt, mits ze wel voldoen aan duurzaamheidscriteria en ze bijdragen aan een circulaire economie. We zijn niet zo happig op een tweede Primark.’

Duurzaamheid en dierenwelzijn

‘De peilingen zijn gunstig. We rekenen in ieder geval op één zetel, maar twee moet ook haalbaar zijn. Wat daarboven dan nog komt is dromen. Maar dat we onze stem kunnen laten horen is op zich al winst. Over een coalitie valt uiteraard te praten met ons. Wethouderskandidaten zijn er echt wel. Ze hoeven niet uit Nijmegen te komen en er zijn zat capabele mensen binnen onze partij. Maar onze ambities moeten dan wel omarmd worden. We vragen wel op onze kernthema’s duurzaamheid en dierenwelzijn dat onze idealen uitgevoerd worden.’