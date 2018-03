Klanten na bezoek sauna op pornosite: 'We zijn gehackt'

NEDERASSELT - Naaktbeelden van de handbalsters van het Nederlandse team die opdoken op een pornosite zijn opgenomen in Sauna en Beauty Oase in Nederasselt. Ook beelden van andere klanten zouden op pornosites staan.

De woordvoerder van de branchevereniging vertelt dat de beelden zijn gehackt. Dat zegt hij na berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens de woordvoerder zijn de beelden twee jaar geleden opgenomen en waren de camera's daar om diefstal van spullen tegen te gaan. 'Het was toen nog niet verboden. De eigenaar werd gesommeerd om de camera's te weg te halen, deed dat en heeft er verder geen aandacht aan geschonken.'

De woordvoerder stelt dat het toen nog niet verboden was om camera's op te hangen in de sauna. 'Herhaling is ook uitgesloten, omdat er nu geen camera's meer hangen in de sauna's.' Een paar maanden geleden werd de eigenaar opnieuw geattendeerd, nu stonden de beelden op een pornosite. Daarop heeft hij gelijk actie ondernomen. Het Nederlandse Handbalverbond heeft laten weten aangifte te doen naar aanleiding van de uitgelekte beelden.