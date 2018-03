Zwaar mishandelde dominee Rhenoy werkt aan terugkeer

RHENOY - Dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy werkt aan haar terugkeer. Dat meldt de website van Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze raakte in november 2017 ernstig gewond bij een mishandeling.

'Dominee Wassenaar hoopt straks, op een of andere wijze, er weer als dominee voor de mensen in Rhenoy te kunnen zijn', stelt dominee René de Reuver die dinsdag bij haar op bezoek was.

Forse bloeding

Na een afspraak met de pianostemmer in de kerk werd ze uren later zwaargewond door haar vriendin gevonden op de vloer in de hal van de kerk. Een forse bloeding onder haar schedel bedreigde haar leven. Diverse operaties redden haar. Ze raakte halfzijdig verlamd.

Weekenden thuis

Na weken in het ziekenhuis werd ze opgenomen in een revalidatiecentrum. Sinds enkele weken is ze de weekenden weer thuis. Ze hoopt over enkele weken definitief naar huis te kunnen gaan. Thuiszorg en de nodige aanpassingen zijn dan wel noodzakelijk.

Volgens dominee De Reuver zijn haar karakter, verstand, gehoor, gezicht en groot hart voor mensen niet aangetast.

'Meeleven raakt me diep'

'Hoe verdrietig alles ook is, toch ben ik gelukkig. Soms heb ik nare flashbacks. De start van het proces van de mogelijke dader, later deze maand, rakelt alles weer op. Maar ik ben blij er nog te zijn. Het meeleven van zoveel mensen raakt me diep. De toewijding en zorg van mijn vriendin helpen me enorm. Het geloof geeft me hoop. Met Pasen hoop ik weer in de kerk te zijn. Ik voel me geworteld in God', laat dominee Wassenaar weten.

