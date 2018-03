Verwarring om lokale partijnaam in Doetinchem: 'problemen stralen op ons af'

DOETINCHEM - GemeenteBelangen Doetinchem is niet te spreken over de naam van de nieuwe partij Lokaal Belang Doetinchem. Er is naamsverwarring ontstaan, zegt GemeenteBelangen. De partij wil van de Kamer van Kamer Koophandel (KvK) weten hoe het kon dat Lokaal Belang zich als zodanig mocht registreren.

In een verklaring schrijft de partij dat hij 'al bang was dat dit zou gebeuren', doelend op de ontstane verwarring. De KvK heeft steken laten vallen, meent GemeenteBelangen.

Ingrijpen

Woordvoerder Thiemo de Lange: 'Iedere vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De reglementen voor het kiezen en hanteren van een handelsnaam zijn zeer duidelijk: de Kamer stelt zelf dat er geen naamsverwarring mag ontstaan.'

'Het argument van de KvK is dat de organisatie alleen meldingsplicht heeft, maar dat lijkt ons heel zwak. Zij zijn de eersten die verwarring kunnen en moeten voorkomen. Ik verwacht dan ook dat zij gaan ingrijpen.'

Slecht imago

Wat GemeenteBelangen vooral stoort, is het imago dat aan Lokaal Belang zou kleven. De laatstgenoemde partij komt voort doordat twee D66-raadsleden opstapten en voor zichzelf begonnen. Daarna kwam vanuit D66 de beschuldiging dat de raadsleden de partijkas zouden hebben meegenomen.

De Lange: 'Wij krijgen steeds meer opmerkingen over deze kwestie, waarbij men denkt dat wij de partij zijn die de malversaties hebben veroorzaakt, maar wij hadden en hebben niets met D66 of Lokaal Belang Doetinchem te maken.'

Jammer

Niet alleen de naam, ook de kleurstelling van beide partijen komt aardig overeen (zie foto). Er zou overleg zijn geweest tussen beiden, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat de ontstane verwarring voorkomen kon worden.

'Het is jammer dat alle wegen om het op een schappelijke manier op te lossen tot dusver niks hebben opgeleverd. Ik hoop echter dat de kwestie op korte termijn door de KvK opgelost kan worden, zodat er tijdens en na de komende zittingsperiode geen verwarring meer zal zijn', besluit De Lange.

Geen bezwaar

Lijsttrekker Henri-George Moïze de Chateleux van Lokaal Belang reageert: 'GemeenteBelangen heeft één keer, een tijd geleden, de naam ter sprake gebracht in de raad. De burgemeester zei toen dat de naam geregistreerd wordt en als daar bezwaar tegen is men naar de Raad van State kon, om het bezwaar in te dienen. Dat is niet gebeurd. In elke gemeente is wel een GemeenteBelangen of Lokaal Belang tegenwoordig, voegde de burgemeester daar aan toe.'

Niet te claimen

Over de gebruikte kleuren is Moïze de Chateleux duidelijk: 'Dat zijn de kleuren van Doetinchem en die kun je niet claimen. Bovendien gebruikte de partij eerst alleen maar wit en geel. Pas onlangs is daar blauw aan toegevoegd.'

De lijsttrekker noemt het 'niet kies' dat dit issue twee weken voor de verkiezingen wordt aangezwengeld. 'Ze hadden tijd om bezwaar te maken, dat hebben ze niet gedaan. Dit is een goedkope manier van naamsbekendheid verwerven over onze rug.'

