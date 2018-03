Deel dit artikel:











Bewoners en directie chaletpark 'vechtend' voor de rechter Foto: Omroep Gelderland

OOSTERHOUT - De verhoudingen tussen tientallen bewoners van chaletpark Tergouw in Oosterhout bij Nijmegen en de parkdirectie zijn totaal verziekt. Tachtig bewoners weigeren al geruime tijd te betalen voor kosten die de directie in rekening brengt. Het gaat in totaal om 240.000 euro. Een confrontatie woensdag eindigde in een kopstoot van een bewoner aan de eigenaresse. Vandaag staan de partijen voor de rechter.

Wat is er aan de hand? Een grote groep bewoners vindt dat ze veel te veel moeten betalen voor het gebruik van gas, water en licht. Bovendien zouden ze worden gedwongen een nieuw contract te ondertekenen, doordat de gemeente Overbetuwe permanente bewoning toestaat op het park dat ooit begon als vakantiepark. Wie dat contract niet tekent, wordt gedreigd met een boete van 50.000 euro. Henri Geerts is voorzitter van de bewonersvereniging. 'Het conflict duurt al tien jaar', zegt hij. De tekst gaat verder onder de video. Een van de bewoners zegt: 'Ik woon hier sinds 2008, de laatste 6 jaar word ik geïntimideerd met aanslagen en betalingen die ik moet verrichten. Mij wordt het leven zuur gemaakt, er worden vuilnisbakken omgegooid. Ik krijg aanmaningen, maar ik betaal gas, licht, water, sleutelgeld. De zaak is onder de rechter, de eigenaars van het park mogen niet op eigen houtje handelen.' We zijn geen bank of financiële instelling Eigenaar Jim Greveling De parkdirectie op haar beurt wil 'gewoon dat achterstallige rekeningen worden betaald'. De wanbetalers mogen, zolang ze niet betalen, met hun auto het park niet op. Voor hen blijft de slagboom naar beneden. Voor velen van hen betekent dat, dat ze honderden meters moeten lopen naar hun woning. Stoppen slaan door Woensdag voerden bewoners actie tegen de directie. Ze blokkeerden de ingang van het park en eisten dat de slagboom voor hen omhoog ging. Toen de eigenaresse met haar auto wel het park op kon, sloeg bij een van parkbewoners de stoppen door. Dit gebeurde voor de camera van Omroep Gelderland. Zie ook: VIDEO: Boze bewoner chaletpark tergouw deelt kopstoot uit Parkdirecteur Jim Greveling veroordeelt de actie van de boze bewoner (tegen zijn moeder) en het blokkeren van de ingang. 'Het gaat om openstaande posten die betaald moeten worden. We zijn geen bank of financiële instelling. Wij geven gas, water en licht door aan de huizen hier. Als wij niet zouden betalen, worden we ook afgesloten.' Dan: 'De intimidatie van mijn moeder, de verhoudingen zijn totaal verziekt. Wat niet iedereen beseft: het is óns park waar zij mogen wonen.' Donderdag dient een kort geding tussen de kwade bewoners en de leiding van het chaletpark. Greveling is vol vertrouwen, zegt hij. Zie ook: Slagboom chaletpark blijft dicht voor 40 bewoners Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl