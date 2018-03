Verwilderde katten zorgen voor overlast op camping

HIERDEN - In Hierden is begonnen met het vangen van een grote groep verwilderde katten. De populatie katten, ooit achtergelaten door campinggasten, breidt zich steeds verder uit en veroorzaakt overlast.

Rond zonsopkomst arriveert Cor Lubbers van de Dierenambulance Harderwijk woensdag op camping de Dennenhoek in Hierden. Hoewel hij nog geen toezegging van de gemeente voor geldelijke steun heeft gekregen, gaat hij alvast op vrijwillige basis in alle vroegte wat katten vangen.

Hij loopt met zijn vangkooien naar de plek waar de laatste weken de katten gevoerd zijn. Zo weet Cor zeker dat er katten in de buurt zijn. Campingmedewerker Elvira Bock staat erbij. Zij heeft de afgelopen jaren de kattenpopulatie enorm zien groeien. Duizenden euro's heeft ze al uit eigen zak betaald aan dierenartskosten, maar nu is het genoeg. De katten moeten weg, vindt ook zij.

Urine en miauw

De katten trekken vuilniszakken open, de katers urineren alles onder, hele nachten wordt er gemiauwd en er is bijna geen vogel meer te vinden op de bosrijke camping. Maar het vangen gaat nog niet zo gemakkelijk. Het lekkers in de vangkooien trekt de aandacht van de katten, maar de kooi inlopen doen ze in eerste instantie niet.

Er houden zich zeker 15 katten op in de bosjes rond de vangkooien. Na een halfuur is het raak. Een zwarte kat met een opvallende witte streep ziet het deurtje achter zich dichtvallen. 'Deze kat is heel sociaal, laat zich makkelijk aaien: die kan snel in een nieuw huis geplaatst worden', zegt Elvira die de meeste katten wel kent. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om voor alle katten een nieuw onderkomen te vinden. Sommige katten worden gecastreerd en teruggeplaatst. 'Er moeten een paar katten overblijven, anders komen er nieuwe uit de buurt om dit territorium in te nemen en dan zijn we weer terug bij af', weet Cor Lubbers.

Uiteindelijk worden er dit keer drie katten gevangen. Ze worden naar dierenasiel De Ark gebracht om te socialiseren. Cor denkt dat hij deze week nog wel een paar keer terug moet komen om de rest van de katten te vangen. 'Hopelijk komt de gemeente snel met geld over de brug', zucht hij.